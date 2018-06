Il Getafe non si rassegna per Sebastian Cristoforo. Dopo l'interesse mostrato durante il mercato di gennaio, quando nelle ultime ore della sessione Pantaleo Corvino non volle privarsene, onde rimanere senza sostituti, la società spagnola è tornata sulle tracce del centrocampista in uscita dalla Fiorentina. Il prezzo è di 2,5 milioni di euro e la concorrenza vede in pista anche l'Espanyol e il Penarol. Lo riporta AS.