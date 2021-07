Su La Nazione (Firenze) troviamo un focus relativo a tutti i difensori, centrali o esterni, nell'orbita del mercato della Fiorentina. Per la maggior parte, si parla di centrali: il ritorno di Matija Nastasic, già in Toscana 9 anni fa, è una pista facilmente percorribile, così come non prevedono esborsi eccessivi Javi Sanchez del Valladolid e Andrea Cistana del Brescia. L'agente di quest'ultimo, ieri, era al centro sportivo viola. Un altro profilo interessante è quello di Lucas Piton, terzino sinistro classe 2000 che costa intorno ai 5 milioni. Tutte operazioni perfezionabili, una volta che il reparto difensivo avrà salutato qualcuno dei partenti.