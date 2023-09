Il mercato in entrata è chiuso ma la Fiorentina continua a lavorare in maniera molto attiva in fase di cessioni, vista la rosa estremamente lunga. Ed è infatti notizia di questa mattina la cessione di altri due calciatori viola, una delle quali particolarmente sorprendente;: Sabiri e Kokorin.





IL CASO SABIRI - Sì, perché Abdelhamid Sabiri saluta Firenze dopo una sola estate in riva all’Arno a seguito rientro dal prestito alla Sampdoria. Ad annunciare la sua cessione è stata proprio la Fiorentina in una delle sue dirette social, spiegando che il calciatore è pronto ad accasarsi in prestito agli arabi dell’Al Feiha in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina lo aveva acquistato dalla Samp otto mesi fa per circa due milioni di euro lasciandolo in Liguria in prestito, ma alcuni attriti con l’ambiente viola hanno spinto il club a lasciarlo partire quasi subito.





ADDIO KOKORIN - Stesso destino che è toccato a Sasha Kokorin, nonostante le buone cose fatte vedere durante il precampionato. L’attaccante russo è infatti pronto a tornare a Cipro, all’Aris Limassol, squadra in cui ha fatto estremamente bene nel corso del prestito della scorsa stagione. L’ex Spartak ritorna nell’isola con la formula del prestito ed è già ufficiale.