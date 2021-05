Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra i colpi di mercato del prossimo Milan è in ponte l'arrivo di un centravanti di peso. Il primo obiettivo è Dusan Vlahovic, e le parole di ieri di Commisso non scoraggiano: l’attaccante ha già segnato 21 gol in campionato. Motivo per cui il numero uno viola frena: "Il nostro desiderio è tenerlo e accontentarlo".