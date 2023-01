Nella giornata di ieri in casa Fiorentina aveva fatto scalpore l’improvvisa assenza di Luka Jovic dalla quotidiana sessione di allenamento: all’uscita dal campo di allenamento, che ieri per l’occasione come spesso accade è stato il terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi, l’attaccante era l’unico della squadra ad essere totalmente vestito con abiti di rappresentanza. E questa sua assenza aveva lasciato molti dubbi soprattutto dopo le voci dei giorni scorsi che vorrebbero il giocatore in procinto di lasciare Firenze e la Fiorentina, tanto che l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare luce sulle sue condizioni.



Secondo quanto riportato Jovic ieri non ha preso parte all’allenamento, non per motivi di natura fisica o di mercato, ma perche impegnato a svolgere alcuni test individuali programmati da tempo da parte dello staff di Vincenzo Italiano. I tifosi viola non dovranno quindi preoccuparsi, in attesa del recupero di Arthur Cabral, il serbo domenica dovrebbe comunque essere regolarmente disponibile.