Come Calciomercato.com ha anticipato ieri, Carlos De Pena è un profilo da tenere d'occhio per le esigenze della Fiorentina sulla fascia. La Nazione (Firenze) scrive che l'uruguayano della Dinamo Kiev è in lizza con Orsolini, per il prestito del quale sarebbe fissato un incontro dopo Ferragosto, e Brekalo del Wolfsburg, che ha un costo di 12 milioni di euro.