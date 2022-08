L’unico ad essere pronto a lasciare la Fiorentina sembrava essere Nikola Milenkovic: dopo la promessa fatta al momento del rinnovo la scorsa estate, la dirigenza viola ha promesso al giocatore che quest’anno in caso di offerte irrinunciabili lo avrebbero fatto partire. Nelle ultime ore però, con il serbo che sembra essere pronto a firmare un prolungamento del contratto coi viola, dall’Inghilterra è arrivata la notizia di un interessamento da parte del Nottingham Forest per un altro difensore di Vincenzo Italiano.



Stiamo parlando del capitano gigliato Cristiano Biraghi che nelle ultime ore ha avuto un contatto con il club neopromosso n Premier League: l’agente del giocatore Mario Giuffredi avrebbe ricevuto una proposta sulla base di un quadriennale a 2.2 milioni a stagione. Non convince la cifra che gli inglesi hanno proposto: difficilimente la Fiorentina, che non ha mai messo in discussione il numero 3, si accontenti dei soli 6 milioni di euro proposti dal Nottinhgham.



Anche lo stesso Biraghi, nonostante la buona proposta fatta dalla società inglese, appare poco convinto di lasciare Firenze. Il giocatore ha informato il suo agente di non voler prendere troppo in considerazione l’offerta, volendosi concentrare sull’esordio in campionato contro la Cremonese. In caso di permanenza a Firenze il capitano viola dovrà sicuramente ridiscutere il proprio contratto. In scadenza nel 2024, con un ruolo da leader all’interno della rosa di Italiano, a fine mercato il giocatore si dovrebbe incontrare con il club per prolungare l’accordo.