Sorgerà a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, il nuovo centro sportivo per il settore giovanile della Fiorentina. La società viola, nel comunicato relativo al proprio bilancio, evidenzia come sia in corso una trattativa per l'acquisizione dei terreni necessari all'opera. Secondo le stime della società viola, entro questo autunno l'operazione potrebbe essere completata, mentre i lavori terminerebbero entro il prossimo autunno, nel 2020. Intanto, saranno realizzati dei lavori presso i campi di La Trave e Caldine, dove attualmente si allena una parte del vivaio gigliato, dove i terreni di gioco attuali saranno modernizzati con sintetici e manti di ultima generazione.