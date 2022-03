A pochi giorni dall’uscita del nuovo logo della, nelle ultime ore c’è stata una grande presa di posizione contro l’iniziativa portata avanti dalla proprietà americana: nonostante l’entusiasmo iniziale, adesso cominciano ad arrivare le prime contestazioni. Una decisione che se da un lato si è rivelata ottima a livello di marketing, sembre non esser piaciuta ai ragazzi della Curva Fiesole, che proprio con gli Unonoveduesei e Quelli di Sempre nelle ultime ore hanno espresso il loro dissenso.Il primo messaggio è arrivato ieri in tarda serata: “” Uno striscione appeso nella notte davanti ai cancelli del centro sportivo Davide Astori, firmato dal gruppo Unonoveduesei, uno dei più importanti e numerosi gruppi organizzati della curva.Ma non è finita qui, perché stamani Firenze si è svegliata nuovamente nella polemica. Il secondo striscione è stato appeso stamattina nel quartiere de Le Cure, a pochi passi dallo stadio Artemio Franchi, dal gruppo Quelli di Sempre. Il messaggio è chiaro e diretto alla dirigenza americana: “L’ennesima polemica che, in un momento decisivo come quello di adesso, non potrà che creare disturbo alla squadra di Vincenzo Italiano. La dirigenza americana,su tutti, ha sempre incensato e esaltato la tifoseria viola in tutte le sue iniziative, ma sarà cosi anche questa volta?