Questo pomeriggio l’ex portiere della, durante un collegamento con il programma radiofonico Artemio in onda su Radio Toscana, ha parlato del su ritorno allo stadioe delle reali prospettive tornare inche, a modo suo di vedere, la squadra viola ha. Queste le sue parole:“Scendere di nuovo in campo conprima della gara dell’è stata una forte emozione. Ritornare al Franchi per me è stato bellissimo, mi tremavano le gambe e non mi era mai capitato. Noi del passato possiamo aiutare la Fiorentina a crescere e a proteggere il lavoro di questa nuova proprietà. In questo momento c’è simbiosi tra la piazza e la squadra. Adesso arrivano partite importanti per giocarsi l’Europa.Adesso c’è un allenatore che trasmette tanto dentro e fuori dal campo. Rivedo una Fiorentina come la nostra, squadra che ha una precisa identità di gioco.ha ridato fiducia a ragazzi che erano in difficoltà e il merito è tutto suo. Consiamo stati anche compagni di squadra e quando ci siamo visti gli ho fatto i complimenti. Si è ricreato un affetto reciproco tra il tifo e la squadra. E’ bello vedere le immagini dell’allenamento di ieri coi tifosi. Firenze è una piazza stupenda”.Il portierone viola ha infine parlato anche della sua Fiorentina, squadra con cui raggiunse più volte la: “Ringrazio tutti i tifosi per i tanti messaggi d’affetto che ancora mi mandano. Io e i miei compagni riportammo la Fiorentina in Europa e soprattutto abbiamo trasmesso tante emozioni ai tifosi in quegli anni. Questa società può riportare la Fiorentina in alto e noi facciamo tutti il tifo per questa società”.