Come spiega questa mattina La Nazione, il ds viola Pradè nelle ultime ore sembra aver dato l’accelerata decisiva per arrivare a Samuele Ricci, talentuoso mediano classe 2001 che nonostante le offerte di Roma, Inter e soprattutto Napoli, sarebbe intenzionato a dare la sua preferenza alla Fiorentina, che ha già proposto all’Empoli un prestito con diritto di riscatto importante alla fine della prossima stagione. La Fiorentina vorrebbe, inoltre, affiancargli un play esperto ed in cima alla lista c'è il nome di Torreira dell’Arsenal, per il quale però il club di Commisso sta ancora lavorando per abbassare le pretese dei Gunners, e di Naniggolan.