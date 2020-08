La Fiorentina è ancora alla ricerca di qualche pedina per rinforzare la retroguardia. Secondo La Nazione, tra i preferiti di mister Beppe Iachini per la retroguardia viola c'è Andrea Cistana, difensore emergente del Brescia. Il suo entourage non ha fretta perché sa che le offerte sono destinate ad arrivare, con la Fiorentina - sempre vigile - che è in buoni rapporti con il club lombardo