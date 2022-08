Lasarà protagonista neli viola hanno evitato squadre blasonate come Villarreal, West Ham, Nizza e Colonia, ma sul suo cammino troverà ilche ha una rosa di tutto rispetto. Suggestive le trasferte in Scozia e Lettonia.: Babacan; Ozbayrakli, Duarte, Ndayishimi, Kaldirim; Tekdemir, Biglia, Ozil; Gurler, Okaka, Chouiar.: impossibile non indicare, tedesco ex Real e Arsenal, che lamenta però spesso problemi fisici e non ha giocato molto nei preliminari. Ci sono varie vecchie conoscenze della Serie A, come, oltre a diversi turchi interessanti come il portiere della Nazionale Babacan.: tre i turni preliminari superati, battendo gli israeliani del Netanya con un po' di fatica (1-1; 0-1) e poi, più facilmente, gli islandesi del Breidablik (3-0, 1-3). Quindi il successo sull'Anversa di Nainggolan (1-1; 1-3) è valso il pass per i gironi.: Gordon; Smith, Kingsley, Rowles, Cochrane; Devlin, Grant; Forrest, Boyce, McKay; Shankland.: attaccante e rigorista 27enne, Lawrence Shankland è la punta di diamante della squadra nonché cannoniere del club. Occhio anche al trequartista Boyce, l'uomo tecnicamente più dotato dei "cuori" di Edinburgo, che in porta schierano la leggenda scozzese Craig Gordon, difensore per anni dei pali del Celtic e tornato a 39 anni nei suoi Hearts.: gli Hearts sono stati eliminati dallo Zurigo di Gnonto nei playoff di Europa League (0-1; 2-1) e quindi sono scesi ai gironi di Conference League.: Steinbors; Vlalukin, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Friesenbichler, Panic, Jatta, Santana; Kouadio, Ilic.: Andrej Ilic, attaccante classe 2000, è il giocatore da tenere d'occhio. Il serbo e Kouadio formano una coppia d'attacco ben affiatata e supportata dagli esterni, il brasiliano Santana (fantasia) e l'austriaco Friesenbichler (concretezza). Attenzione al terzino sinistro Mares, rigorista, buon piede.: due i turni preliminari superati: prima contro i maltesi dell'Hibernians (1-1; 1-3), poi contro i nordirlandesi del Linfield (2-2; 1-1, poi vittoria ai rigori).