Alla Fiorentina si guarda soprattutto al mercato in uscita. Dopo l’arrivo dell’ex milanista Piatek, è sempre più segnato il destino di Aleksandr Kokorin una vera e propria meteora da quando è arrivato nella Serie A italiana. Per il giocatore solo una manciata di apparizioni senza lasciare grandi tracce. Uno score che ha tradito nettamente le attese e lo porta per mano a salutare Firenze dopo un anno dal suo approdo in Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per lui (si ipotizza la risoluzione del contratto) probabile rientro in Russia per cercare di riprendere il filo della sua carriera da bomber.



In uscita anche Amrabat che può interessare al Cagliari, ma le piste più concrete portano alla Liga spagnola con il Betis che di posiziona in pole rispetto all’Espanyol.