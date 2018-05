Marco Sportiello vuole rimanere a Firenze: lo racconta il Corriere Fiorentino, che spiega come il portiere voglia sapere la decisione della Fiorentina in merito al proprio futuro. Entro il 30 giugno, i viola dovranno scegliere se versare o meno i cinque milioni di euro per il riscatto dell'estremo difensore nelle casse dell'Atalanta: il giocatore vorrebbe una risposta prima, magari aspettando fino a dieci giorni dopo la conclusione del campionato.



In caso di mancata conferma, scrive La Nazione, i toscani potrebbero puntare su un loro conterraneo, Alessio Cragno, calciatore del Cagliari cresciuto nella Cattolica Virtus, squadra fiorentina, e nato a Compiobbi, a pochi chilometri dal capoluogo regionale. La gara contro il Cagliari è stata anche un modo per sondare il terreno.