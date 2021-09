La Fiorentina ha vinto soltanto due partite esterne nell'arco di tutto il 2021: Benevento e Verona le trasferte da tre punti nello scorso campionato, mentre per trovare un successo esterno in casa di una big bisogna risalire a dicembre del 2020, quel 3-0 in casa della Juventus che ha rappresentato una delle poche gioie stagionali. Nella gestione Commisso, solo altre due gioie esterne con le grandi: a Napoli nel gennaio 2020 e nella Milano rossonera alla fine di settembre 2019. La Nazione (Firenze) scrive che Atalanta e Genoa in rapida successione offrono l'occasione di migliorare entrambe le statistiche.