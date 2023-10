Lucas Martinez Quarta ha rilasciato un'intervista allo youtuber Ezzequiel dove ha svelato un retroscena della scorsa sessione di mercato: "Io vicino al River? L'interesse c'era da entrambe le parti, poi non so quanto fossimo effettivamente vicini. Ma la Fiorentina mi voleva con sé e non se ne è fatto di nulla. Qui sono felice, abbiamo grandi obiettivi. Tornare al River prima o poi? Nello scorso mercato ci ho pensato, questo è vero. Non si sa mai poi in futuro. Un giorno mi piacerebbe tornare ancora integro fisicamente."