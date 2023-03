Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Torcedores.com, il Flamengo nelle ultime settimane avrebbe provato a contattare la Fiorentina per chiedere informazioni su Dodo, proponendo un prestito con diritto di riscatto per l'esterno viola. Il club di Commisso valuta però il giocatore non meno di 20 milioni di euro e non lo lascerebbe certo partire con la formula proposta dai brasiliani. La cifra richiesta è lontano dalla portata dei rossoneri che devono pensare anche a rafforzare altre zone del campo con un budget inferiore.