Fiorentina, il retroscena su Baldanzi: ecco quanto aveva offerto all'Empoli

Certamente Tommaso Baldanzi è un calciatore che piace a diverse realtà della nostra Serie A. L'ultima, in ordine di tempo, è la Roma del neo tecnico Daniele De Rossi. ma è stata soprattutto la Fiorentina a corteggiarlo in maniera decisamente importante nel corso degli scorsi mesi. Tant'è che quest'estate sembrava davvero vicino dal lasciare l'Empoli e sposare la causa Viola. Tuttavia, alla fine non se ne fece di nulla e Tommaso Baldanzi è rimasto ad Empoli dove resta uno dei pezzi pregiati del patron azzurro Fabrizio Corsi. Ma quanto si era spinta lontano la Fiorentina per arrivare al fantasista? Il Corriere dello Sport è particolarmente preciso per quanto riguarda l'offerta che i gigliati hanno fatto recapitare sul tavolo di Corsi.



PIATTO RICCO - Secondo il quotidiano, la dirigenza della Fiorentina era arrivata ad offrire una parte fissa da 15 milioni di euro cash a cui sarebbero stati aggiunti 3 milioni di bonus. Non solo: i viola avrebbero inserito nella trattativa anche il cartellino di un proprio calciatore. Un'offerta decisamente ricca con cui, però, non si è riusciti ad andare a dama.