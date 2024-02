Fiorentina, il retroscena su Belotti. Ecco quali squadre ha rifiutato per i viola

Andrea Belotti è il secondo colpo messo a segno dalla Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato dopo l'arrivo di Marco Davide Faraoni dal Verona. Il Gallo è arrivato dalla Roma con la formula del prestito secco oneroso con una spesa di circa 750mila euro per il club viola che si è accollato anche le spese dell'ingaggio. La speranza della piazza, che ha accolto ieri il ragazzo arrivato al Viola Park, è che possa sopperire alla mancanza di reti da parte del pacchetto avanzato evidenziata in questa prima metà di stagione. Anche perché Belotti ha voluto fortemente la Fiorentina e Tuttosport in edicola stamani svela anche quali offerte ha rifiutato l'ex Palermo per accasarsi ai viola.



QUATTRO NO - Diverse le offerte arrivate alla Roma per potersi accaparrare il Gallo che, però, ha detto di sì solamente alla Fiorentina. Per quanto racconta il quotidiano, Belotti aveva ricevuto offerte dal Wolfsburg, dal Betis Siviglia e da due società di MLS. L'attaccante, però, ha sempre pensato che quella gigliata potesse essere la piazza giusta per rilanciarsi