Fiorentina, il retroscena su Bonaventura. Si aspettava un altro trattamento dal club

SI era parlato di una alquanto clamorosa possibilità che Giacomo Bonaventura si potesse trasferire alla Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Un'ipotesi nata dalle necessità dei bianconeri di inserire un centrocampista di qualità in rosa, salvo poi virare su Carlos Alcaraz del Southampton. L'ex Milan è stato fin qui protagonista di un'ottima prima metà di stagione coi viola anche se nelle ultime settimane la Fiorentina ed il suo entourage non sono riusciti a trovare un accordo sul rinnovo, col suo procuratore che aveva parlato di silenzio da parte della società. Questa mattina i colleghi di Repubblica Firenze svelano alcuni retroscena del suo rapporto con il club.



DELUSO? - "La Juventus ha sondato il terreno per un acquisto immediato ma la Fiorentina fa muro. Jack si aspettava un riconoscimento diverso nella trattativa per il rinnovo ma almeno di rotture clamorose resterà fino a fine anno, anche per l’equilibrio dentro lo spogliatoio e il ruolo di collante tra l’anima italiana e quella straniera". Bonaventura, ricordiamo, è legato alla Fiorentina da un contratto fino a fine stagione che, allo scattare di un certo numero di presenze, si rinnoverà automaticamente fino alla prossima stagione.