Fiorentina, il retroscena su Italiano. Spalletti lo ha consigliato a De Laurentiis per il Napoli

25 minuti fa



Il futuro di Vincenzo Italiano è sempre più incerto. L'unica certezza, al momento, è quella che lascerà la Fiorentina a fine stagione alla scadenza naturale per proprio contratto. In pole, a oggi, sembra esserci il Napoli che già lo aveva cercato in maniera molto seria nel corso della scorsa estate, salvo poi virare sul nome di Rudi Garcia.



VECCHIO PALLINO - Aurelio De Laurentiis apprezza particolarmente il profilo dell'ex Spezia da tempo. E Repubblica in edicola stamani spiega che il nome di Italiano è stato fatto dallo stesso Luciano Spalletti quando ha deciso di lasciare la Campania. E per questo gli azzurri sono pronti a tornare all'assalto in estate.