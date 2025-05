Getty Images

Fiorentina, il rinnovo non tiene Palladino al sicuro. Il tecnico è in discussione

un' ora fa

Una notizia arrivata un po' a sorpresa quella del rinnovo di contratto di Raffaele Palladino ad un giorno dalla sfida decisiva di Conference League contro il Betis. La Fiorentina ha infatti deciso di far scattare la clausola di rinnovo che ha spostato la scadenza dal 2026 al 2027. Una scelta piuttosto singolare che non tutta la piazza ha accolto con favore. Anzi, dopo l'eliminazione in Conference e la sconftitta col Venezia sul banco degli imputati ci è finito anche e soprattutto Raffaele Palladino, fresco di conferma.



DUBBI - Conferma che, però, non lo mette al riparo da riflessioni in seno alla società, come dichiarato dallo stesso Pradè nella serata di ieri. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'errore da non commettere è pensare che la sconfitta di Venezia sia frutto di episodi sfortunati o che sia un caso isolato. Esul bilancio di Palladino, che adesso è inevitabilmente in discussione, pesano anche l'eliminazione in Coppa Italia con l'Empoli e la mancata finale di Conference.