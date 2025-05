Fiorentina, il riscatto di Gudmundsson in bilico: dialoghi col Genoa

In un campionato difficile come quello di Serie A, segnare otto reti da seconda punta al primo anno con una maglia e in una dimensione diversa, come quelle della, sarebbe un risultato discreto per chiunque. Un discorso che però non vale se ti chiamie il tuo club si è affidato a te come. Quindi sì,, nonostante si sianoqua e là.

- Gudmundsson è arrivato a Firenze dopo un lungo corteggiamento partito nell’inverno del 2024. Alla fine, la quadra è stata trovata sulla base di un. Ed è inevitabile tornare al discorso delle aspettative e a un rendimento considerato non del tutto soddisfacente in casa gigliata.- Motivi che stanno portando la Fiorentina a riflettere sulla permanenza del classe 1997 in riva all’Arno. A questo si aggiunge un feeling non del tutto sbocciato con Palladino, che lo ha tenuto in panchina sia contro il Bologna che contro l’Udinese, facendolo subentrare soltanto nel secondo tempo

- La cifra per il riscatto dell’islandese è piuttosto elevata, ma lo è anche quella sborsata per il prestito. E la Fiorentina non è certo una società che ama bruciare i soldi. La dirigenza è conscia del fatto chePerché se è vero che tra Gudmundsson e Palladino non è scattato l’amore a prima vista, lo è altrettanto che il tecnico apprezza parecchio le caratteristiche tecniche dell’islandese.