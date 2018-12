Il ritiro invernale della Fiorentina è ancora tutto da ufficializzare ma, in attesa del programma definitivo, si conoscono le date: dal 5 all'11 a Malta, come anticipato da Firenzeviola.it. In quel periodo la squadra viola lavorerà in un clima più mite allo stadio dove gioca la nazionale maltese, il Ta' Qali e campi adiacenti, dove disputerà un'amichevole ancora da definire, anche se in lizza ci sono La Valletta (l'altopiano dove sorge lo stadio è ad 8 kn) e Gzira United. La Fiorentina non può trattenersi di più perché deve rientrare per la partita di Coppa Italia a Torino.