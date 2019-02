11 mesi dopo, la Fiorentina torna a Udine.

"Astori scenderà in campo con noi, lo fa tutti i giorni", Stefano Pioli.#DAZN pic.twitter.com/qjhDaX5Eme — DAZN Italia (@DAZN_IT) 1 febbraio 2019

. Lo scorso 4 marzo, proprio lì, prima della gara con l'i viola e il calcio italianohanno subito la tragica perdita diA quasi un anno di distanza, la società, così come i compagni di squadra e di Nazionale non hanno mai smesso di ricordare il proprio, che indicano dopo ogni gol.fantastico nella gestione del gruppo dopo una situazione così difficile, in un'intervista a Dazn, parla di