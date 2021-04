Tante cose da imparare dopo questa stagione, tanti errori da non commettere più. La stagione della Fiorentina deve essere un monito, per non ricadere più negli sbagli che hanno portato alle numerose sofferenze di quest’anno. Come scrive La Nazione, con il ritorno di Commisso, che rimarrà a Firenze a lungo (almeno tre settimane) può essere l’occasione giusta per impostare la prossima stagione. Il pari di ieri è un discreto passo in avanti verso la salvezza, adesso si può iniziare a programmare con maggiore serenità.