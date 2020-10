. Come vi raccontavamo su queste pagine, il centrale del River è il difensore designato dai viola per rinforzare sia numericamente che qualitativamente il reparto arretrato, e dopo alcune difficoltà la trattativa sembra definitivamente sbloccata e vicina alla conclusione.Calciomercato.com,. Il lavoro di leva della società viola sul River Plate ha portato il risultato sperato, visto che gli argentini, consci di non poter trattenere oltre il difensore classe ’96, sono stati costretti a cederlo a prezzo di saldo, ad una cifra ben lontana dalla clausola rescissoria di 21 milioni che aveva sul contratto. I viola trovano quindi a cifre contenute un centrale di prospettiva, per rimpolpare un reparto che ha mostrato varie lacune.Nel frattempo, c’è una trattativa che va di pari percorso con Martinez Quarta.. Fortemente voluto da Juric, la trattativa tra i viola e gli scaligeri è stata finalizzata da molti giorni, ma Pradè prima di cedere il difensore ex Livorno voleva chiudere per il sostituto. Ceccherini al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto, dovrebbe concretizzarsi a ore, contemporaneamente all’arrivo di Martinez Quarta.