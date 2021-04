Lucas Martinez Quarta ieri è entrato nella ripresa durante Fiorentina-Juventus. Motivo per cui, come scrive il portale sudamericano Ambito.com, il River Plate ha guadagnato 3 milioni di euro. Contro la Juve infatti, il difensore ha tagliato le 20 presenze in maglia viola che hanno fatto scattare un altro bonus a favore dei Millonarios.