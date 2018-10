Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi: la Fiorentina basa sulla propria barriera arretrata - la seconda migliore del campionato con cinque reti subite - e su una linea sempre titolare per Stefano Pioli - che ha provato come alternative solamente Hancko contro la SPAL e Laurini nella gara con l'Atalanta, a partite in corso - le proprie vittorie. Lo scrive Il Corriere dello Sport.