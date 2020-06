Il tentativo c’è stato, e non blando: la Fiorentina ha messo 50 milioni sul piatto per provare a strappare Sandro Tonali alla concorrenza delle big del calcio italiano, proposta respinta per motivi non precisati. Come riporta La Nazione fatto sta che la partita di lunedì rappresenta un’occasione, forse l’ultima, per parlare del centrocampista del momento. L’Inter è in vantaggio, ma la questione non è ancora chiusa, e i viola vorranno provarci fino in fondo.