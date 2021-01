La Fiorentina è pronta a lavorare sul mercato in maniera molto attiva, guardando sia al presente che al futuro. La società sta cercando almeno due profili per il presente, un centrocampista di qualità e un attaccante di esperienza, ma sta guardando anche al futuro, alla ricerca di talenti capaci di far fare il salto di qualità alla Fiorentina di oggi e di domani. Uno dei profili sotto la lente di ingrandimento è sicuramente Dennis Man, classe ’98 della Steaua Bucarest. Il giocatore, attaccante esterno di destra, è uno dei più cristallini talenti dell’est Europa, e ha una lunga lista di estimatori.



TRATTATIVA- Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina ha mosso i primi passi, avviando contatti sia con il giocatore che con la Steaua Bucarest. Da parte del giocatore c’è stata piena apertura al passaggio in viola, visto anche che sia Man che il suo entourage considerano perfetta la destinazione in vista del processo di crescita del ragazzo. Lo scoglio più grande è la Steaua Bucarest, che non sembra intenzionata a scendere dalla richiesta iniziale di 15 milioni, anche se la Fiorentina vuole provare a mitigarle con il passare del tempo.