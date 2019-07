Il mercato della Fiorentina deve ancora entrare nel vivo, e per la decisiva svolta potrebbe arrivare in aiuto una vecchia conoscenza viola a portare nelle casse un importante tesoretto. Si tratta di Ante Rebic, attaccante ora in forza all'Eintracht di Francoforte, che in passato è stato di proprietà della Fiorentina. Come riporta La Repubblica, nel momento di cedere il giocatore ai tedeschi, la dirigenza viola inserì nel contratto dell'attaccante croato una clausola sulla futura rivendita, pari al 50% dell'incasso della cessione. Dopo le annate italiane in ombra la punta croata ha ritrovato smalto, e per lui sembrerebbe vicino il trasferimento all'Atletico Madrid per 40 milioni, con la Fiorentina che si ritroverebbe un notevole tesoretto con il quale chiudere qualche trattativa importante.