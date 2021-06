Secondo quanto riporta La Nazione, il Valencia sarebbe pronto a fare uno sconto per quanto riguarda Goncalo Guedes. La cifra su cui club spagnolo e Fiorentina stanno lavorando potrebbe rivelarsi meno pesante rispetto ai 20 milioni indicati in un primo momento. Il Valencia ha infatti necessità di incassare soldi e la Fiorentina è disponibile a investire subito la giusta cifra per portarsi a casa Guedes. E la valutazione dell’esterno offensivo portoghese non arriva i 20 milioni chiesti in un primo momento dal Valencia.