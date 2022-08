Come ribadito ormai da qualche settimana, la dirigenza della Fiorentina è alla ricerca del colpo ad effetto per completare il centrocampo di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha già espresso la sua preferenza, Lo Celso supererebbe Luis Alberto, ma le enormi cifre richieste dai club proprietari del cartellino stanno facendo vacillare i viola. E l’edizione di quest’oggi di Tuttosport prova a fare una lista dei probabili obiettivi di mercato.



La lista di nomi che sta seguendo Daniele Pradè è ben più lunga, la difficoltà di arrivare a Luis Alberto, ha spinto la Fiorentina a cercare altri profili utili e datti allo stile di gioco di Italiano. Nonostante il forte interessamento del Napoli, i viola stanno seguendo anche Antonin Barak del Verona che però rappresenterebbe una pista difficile da percorrere. Altre piste più accessibili? La Firoentina tiene comunque sotto controllo anche i profili di Praet e Bajrami: per quest’ultimo, l’Empoli ha aperto alla trattativa chiedendo l’inserimento nella trattativa di Maleh, considerato però dal club gigliato incedibile.