Il Verona accelera per Dusan Vlahovic. Il ds Tony D’Amico non molla la presa, secondo quanto riporta L'Arena, anzi, vorrebbe pure consegnare il serbo a Ivan Juric già per i primi giorni di ritiro a Santa Cristina, in Valgardena. La situazione è chiara: l’Hellas è stata la prima società a muoversi sul giocatore. La Fiorentina e Vlahovic hanno dimostrato subito interesse nell’intavolare una trattativa che prevede il passaggio in prestito – probabilmente secco – del giocatore a Verona.