L'asse di mercato tra Verona e Fiorentina è destinata a diventare caldissima durante questo lungo calciomercato. Gli scaligeri, infatti, stanno provando ad arrivare al prestito di Dusan Vlahovic, e come riporta Sky Sport, hanno fatto un'offerta per Marco Benassi, anche se in questo momento l'accordo tra club non c'è.