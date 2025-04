Fiorentina, il vice di Palladino: "Perché Zaniolo non è entrato col Parma"

Stefano, vice-allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo Fiorentina-Parma:"Occasione persa? No, abbiamo mosso la classifica ed è ancora tutto aperto. Sono partite insidiose, lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Loro hanno fatto bene all'inizio, noi nella ripresa. Mi sembra un pari comunque giusto. Mancano tante partite, dobbiamo voltare pagina e pensare alla Conference. Non voglio cercare alibi, potevamo fare sicuramente meglio. Il Parma è stato bravo, soprattutto nel primo tempo. Dovevamo essere più veloci e più lucidi, ma i ragazzi hanno dimostrato di voler vincere e a volte purtroppo non tutto va secondo i piani. E se Kean avesse segnato... Fagioli? Sta bene, sono discorsi che esulano dal campo. Cambio

"Il cambio Pongracic-Comuzzo? Gli impegni sono tanti, qualcuno deve pur rifiatare gli altri.nel finale? Un giocatore come lui si pensa sempre di utilizzarlo al meglio. Oggi però non volevamo sbilanciarci troppo. Il Parma merita rispetto, non volevamo rischiare di prendere gol. Rovinato quello che abbiamo fatto con le big? Il nostro percorso continua, oggi abbiamo pareggiato, ma questo non ci deve far demordere su quello che è il nostro cammino. Abbiamo ancora tutte le porte aperte per centrare l'obiettivo. Parisi? Sta abbastanza bene, ha un piccolo problema alla caviglia. La fascia destra di giovedì? Abbiamo pensato solo al Parma".