Fiorentina, il vice Kean sarà una priorità. Occhi su Krstovic del Lecce

La Fiorentina è attesa da un'estate particolarmente calda in cui dovrà stare più attenta alle operazioni in entrata che a quelle in uscita. O meglio, Rocco Commisso dovrà cercare di resistere agli assalti dei suoi gioielli per costruire una rosa ancora più forte la prossima stagione. In particolare, restano da monitorare le situazioni di David De Gea e, soprattutto, di Moise Kean, attenzionato da diversi club per il prossimo anno. La Fiorentina proverà in tutti i modi a trattenerlo e, rispetto a quest'anno, cercherà di affiancargli un attaccante che possa farne le veci in caso di assenze forzate.

Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega come i viola stiano seguendo, in questo senso,centravanti del Lecce che quest'anno ha messo a referto 11 reti in campionato. Il montenegrino piace da diverso tempo e la società gigliata sta aspettando di capire quale sarà il destino della formazione giallorossa per poi formulare un'offerta.