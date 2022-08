Nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani, la dirigenza della Fiorentina ha in programma un incontro con l’entourage di Giovani Lo Celso: l’obiettivo dei viola è fare definitivamente chiarezza sulla trattativa, provando a convincere il giocatore quanto Firenze e la Serie A possano rappresentare per lui. Soprattutto adesso che il Tottenham non ha più intenzione di trattenerlo.



Secondo quanto delineato quest’oggi Relevo siamo sostanzialmente davanti ad una corsa a due tra Fiorentina e Villareal, con gli spagnoli che quest’oggi hanno nuovamente tentato gli Spurs con un’altra offerta: adesso il ritorno alla sua ex squadra sembra più vicino, anche se il duo Barone-Pradè non smette mai di seguire le vicissitudini attorno al centrocampista argentino. Il club spagnolo infatti presenterà agli inglese l’offerta per un trasferimento temporaneo, e non a titolo definitivo come quanto fatto dai viola e questo potrebbe rivelarsi un punto a favore del club gigliato.