Secondo La Nazione, la Fiorentina sta portando avanti la trattativa per riportare Nicola Sansone in Italia. L'ex Sassuolo milita nel Villareal e negli ultimi giorni ci sono stati incontri positivi in merito. Il club spagnolo sarebbe pronto a liberare l'attaccante italiano nel caso in cui riuscissero a far tornare Carlos, di rientro al Milan dopo il prestito della scorsa stagione.