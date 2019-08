La Fiorentina è ancora alla ricerca di un giocatore che possa rimpolpare il reparto offensivo, nonostante l’arrivo di Kevin Prince Boateng e l’esplosione di Vlahovic. Giovanni Simeone, infatti, non convince a pieno Montella e i viola, che vorrebbero trovare per il Cholito una nuova sistemazione, dove possa rilanciarsi con meno pressione addosso. La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante di talento, giovane e capace di giocare in più ruoli nel reparto offensivo, e sembrano aver individuato il profilo giusto.



SCHICK- Uno dei nomi che maggiormente stuzzica Pradè è quello di Patrick Schick, talentuoso giocatore ceco della Roma, reduce da due stagioni sotto le aspettative. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i viola hanno messo gli occhi sul giocatore, che si trasferirebbe volentieri a Firenze, sia per il progetto della squadra viola, sia per poter trovare spazio e rilancio. La Roma è aperta alla cessione solo in prestito con diritto di riscatto, visto che per una eventuale cessione dovrebbe dare alla Sampdoria il 50% del prezzo del trasferimento. Sul giocatore c’è anche il Borussia Dortmund, ma il pressing dei viola, unito al gradimento del ragazzo, potrebbero velocizzare il trasferimento.



PEZZELLA- Nei giorni scorsi si era parlato di una possibilità di inserire Pezzella nella trattativa tra Schick e la Fiorentina, ipotesi che sta sfumando con il tempo. I giallorossi, infatti, stanno ancora aspettando Toby Alderweireld del Tottenham, consci di poter chiudere la trattativa anche dopo la chiusura del mercato in entrata della Premier League, fissata per l’8 agosto. La Roma, quindi, vorrebbe intanto liberarsi dell’attaccante della Repubblica Ceca, per poi concentrarsi sul mercato in entrata.