Come scrive stamani il Corriere dello Sport, in estate si era stabilito che se Pierluigi Gollini non avesse trovato in Firenze la piazza giusta, sarebbe stata rivalutata l’opportunità del suo riscatto. Nel frattempo, ieri al centro sportivo ha fatto visita Graziano Battistini, procuratore di Alessio Cragno, vecchio obiettivo Viola e oggi al Monza.