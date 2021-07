Giancarlo Antognoni ha parlato ieri alla Rai, facendo intendere che forse il suo addio non è così certo come sembrava la scorsa settimana. Da "devo prendere una decisione, ma per colpa di altri" a "Futuro? In settimana ci incontriamo, vediamo che succede. Ma penso ci sarà un esito positivo". Oggi La Nazione (Firenze) si chiede se sia veramente cambiato qualcosa. Difficile da dire, prima che abbia luogo l'incontro decisivo con Joe Barone. Due le possibilità: o la proposta della Fiorentina è cambiata, o Antognoni ha cambiato idea. Il caso dovrà essere risolto nell'arco di cinque giorni, prima della partenza per il ritiro di Moena.