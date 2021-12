Non una serata da ricordare, quella del Bentegodi, per Saponara. Il fantasista viola è rimasto in campo per pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa della gara col Verona. A seguito di un contrasto con Faraoni, infatti, il numero 8 ha rimediato una contusione alla mano, mostrandosi particolarmente dolorante. Il sospetto è che abbia rimediato una frattura, la Fiorentina fa sapere di essere in attesa dell'esito degli esami per valutare gli eventuali tempi di recupero.