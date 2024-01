Fiorentina, in arrivo Faraoni: i dettagli

Redazione CM

Colpo per la Fiorentina, è fatta per Davide Faraoni. In queste ore la società viola sta definendo l'operazione con l'Hellas Verona: l'esterno classe '91 si trasferirà in Toscana in prestito con diritto di riscatto. Raggiunto anche l'accordo con il giocatore per un ingaggio da un milione di euro.



La Fiorentina regala quindi a Vincenzo Italiano un ulteriore rinforzo per la fascia destra, orfana dell'infortunato Dodô e ora interamente affidata al giovane Michael Kayode, con i mancini Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi adattati all'occorrenza. Per Faraoni l'occasione di rilanciarsi dopo un avvio di stagione non positivo: un solo assist in 11 presenze in campionato (contro il Sassuolo alla terza giornata, 1 settembre 2023), ma soprattutto non scende in campo dallo scorso 10 novembre contro il Genoa, tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche. Faraoni con la maglia dell'Hellas ha collezionato complessivamente 163 presenze, impreziosite da 19 gol e 23 assist.