TuttoSport ha parlato della gara di ieri della Fiorentina al Tardini, definendolo in maniera lapidaria come lo "zero assoluto". Il pareggio per 0-0 è emblematico e non risolve i problemi di entrambe le squadre, soprattutto quelli di sponda viola, con la panchina di Iachini che resta pericolante, più di prima, perché la prestazione di ieri, la mancanza di coraggio e la penuria offensiva, sono segnali che confermano la crisi della Fiorentina di questo momento