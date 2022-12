Tra pochi minuti la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze per l’ultima amichevole di questo dicembre, ed ultimo impegno del 2022. La squadra viola é attesa dal test in famiglia contro la Primavera di Alberto Aquilani.



Il club gigliato per questa occasione ha scelto di aprire gratuitamente i cancelli della Maratona, per permettere la massima presenza di tifosi sugli spalti. Con fischio d’inizio alle ore 12, la sfida sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale della Fiorentina.