In tarda mattinata la Fiorentina è tornata ad allenarsi per preparare l’ultima partita prima della sosta mondiale contro il Milan: per la sfida di sabato sera contro i viola Vincenzo Italiano dovrebbe avere a disposizione gli stessi giocatori impiegati mercoledi sera contro la Salernitana. Questo perche almeno per il momento, anche se difficilmente ci saranno novità di qui a domani sera, dall’infermeria non giungono particolari novità.



All’allenamento di quest’oggi ha preso parte regolarmente anche il lungodegente Gaetano Castrovilli e Nicolas Gonzalez. Per quanto riguarda il centrocampista il calvario dopo l’infortunio sembra ormai quasi essere al termine: out ormai da quasi 7 mesi il classe ’97 già da qualche giorno prende parte alle sedute di allenamento con il resto della squadra e potrebbe candidarsi per un rientro, almeno tra i convocati, per la sfida casalinga contro il Monza del 4 Gennaio. Per quanto riguarda l’argentino nonostante la sua presenza è ormai certo che resterà escluso dalla trasferta di San Siro, e a dirlo è stato lo stesso Italiano mercoledi sera. Lavora ancora a parte invece per Riccardo Sottil, ancora alle prese con il problema alla schiena.