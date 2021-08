Secondo la stampa spagnola l'accordo tra Fiorentina e Marsiglia per Pol Lirola è a un passo. Il terzino spagnolo è in Francia per motivi personali, ma se i due club dovessero trovare l'intesa a breve potrebbe anche rimanere lì senza rientrare in Italia. Lo racconta La Provence, secondo la quale c'è già una bozza sulla base di 12 milioni di euro e si sta discutendo sulla rateizzazione del pagamento.